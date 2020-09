Hylätyt veneenraadot rumentavat rantoja Helsingissä – kaupungilla keinot vähissä: "Tämä on ongelmallinen asia, suoraa puuttumiskeinoa ei ole"

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan päällikkö Antti Mäkinen kertoo, että hylättyjen veneiden säilyttäminen luvattomasti rannoilla ei ole yksinkertaista.

– Tämä on ongelmallinen asia. Emme pääse suoraan puuttumaan luvattomiin veneisiin, että niitä voitaisiin lähteä välittömästi poistamaan, Mäkinen kertoo.

Lauttasaaressa hylättyjä tai luvattomia veneitä on yhteensä kymmenkunta. Jotkut veneistä ovat selkeästi täysin romuja, mutta osa on hyvässä kunnossa, ja niiden poistaminen on lainvastaista.

– Kaupunki on ryhtynyt toimiin ja vienyt paikalle siirtokehotukset. Jätteeksi luokiteltavat veneet ollaan poistamassa, Mäkinen sanoo.

Pahimmassa tapauksessa tämän enempää kaupunki ei voi tehdä, sillä kielletyllä alueella sijaitsevan hylätyn veneen poistamiseksi kaupungin pitää ensin laittaa paattiin siirtokehotus.

Jos venettä ei kuitenkaan siirretä, on kaupungin seuraava keino nostaa kanne käräjäoikeudessa.

Tästä syystä veneet voivat lojua hylättyinä paikallaan todella kauan.

Autot saisi poistaa, veneitä ei

Osa veneistä on sosiaalisen median kommenttien perusteella ollut paikallaan jo yli vuosikymmenen. Facebookin Lauttasaari-ryhmässä kauhistellaan vuodesta toiseen maisemaa pilaavia likaisia veneitä. Jos kyseessä olisivat autot, saisi kaupunki siirtää ne pois laillisesti. Veneisiin samanlaista lakia ei kuitenkaan ole.

– Kyllä sitä on pohdittu, että pitäisikö lähteä esittämään sellaista lakimuutosta, että veneet saataisiin siirrettyä vastaavasti kuin autot, Mäkinen miettii.

Jotain asialle pitäisi ehkä tehdä, sillä veneen jättämisestä toisen rantaan ei seuraa suoraan mitään sanktiota, vaikka se ei ole sallittua.

– Roskaamisesta voi saada sakot, mutta se ei ole kovin yleistä. Ja ongelmahan soutuveneiden kanssa on se, että omistajan selvittäminen on käytännössä mahdotonta, Mäkinen avaa ongelmaa.

Ilmoituksia luvattomista veneistä tulee melko vähän

Valtaosa veneilijöistä noudattaa sääntöjä ja säilyttää veneitään sallituissa paikoissa, ainakin jos ilmoitusten määrään on uskominen.

–Tänä vuonna luvattomista tai hylätyistä veneistä ja trailereista on tullut yhteensä yhdeksän ilmoitusta kaupungille, Mäkinen sanoo.

Määrä on pieni, sillä venepaikkoja on Helsingissä noin 12 000. On kuitenkin tiedossa, että myös Itä-Helsingissä on ollut samanlaista ongelmaa kuin Lauttasaaressa.

Koska kaikki säännöt eivät välttämättä ole veneilijöiden tiedossa, on hyvä kuulla ne suoraan kaupungin työntekijän toimesta.

– Jokamiehenoikeudella on oikeus rantautua lyhytaikaisesti sellaisille alueille missä jokamiehenoikeudella on oikeus liikkua. Pidempiaikainen säilytys vaatii maanomistajan luvan. Laituriin saa veneen jättää, jos se on erikseen merkein sallittu, Mäkinen kertoo.

– Puistorannoissa veneen säilytys on lähtökohtaisesti kiellettyä.