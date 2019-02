Helsingissä kipataan mereen lähes tuhat lumikuormaa joka päivä – jokaisella kippauksella veteen joutuu järkyttävä määrä muovia, roskaa ja jopa polkupyöriä

Vaikka Lapissa lunta on paikoittain tavallista vähemmän , pääkaupunkiseutu on suorastaan hukkunut lumeen.

Helsingissä tilanne on ollut paikoittain jopa kaoottinen, sillä tila lumen hävittämiseksi on käynyt vähiin. Tilapuutteen lisäksi aurauskalusto on ollut todella koetuksella.