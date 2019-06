Huumemyrkytykset ovat toiseksi yleisin kuolinsyy alle 40-vuotiailla miehillä Suomessa – väkilukuun suhteutettuna seitsemänneksi eniten huumekuolemia EU:n alueella

Huumekuolemien kokonaismäärä on lisääntynyt viiden viime vuoden aikana Euroopassa. Samaan aikaan huumepalveluiden kattavuus on huonontunut osassa EU-maita, opioidien käyttäjät ovat ikääntyneet ja heidän palvelutarpeensa kasvaneet.

Euroopan huumeraportin mukaan huolestuttavia merkkejä ovat Euroopassa havaitut heroiinilaboratoriot. Myös synteettisten, erittäin vahvojen opioidien sekä väärennettyjen bentsodiatsepiini-lääkkeiden kasvaneesta määrästä katukaupassa on havaintoja. Näistä erityisesti lääkeväärennökset ovat huolenaihe myös Suomessa.

Hiv-tartuntojen määrä vähentynyt 40 prosenttia

Euroopan huumeongelma liittyi raportin mukaan aiemmin heroiinin suonensisäiseen käyttöön. Nykyisin heroiinin käyttäjien uusien hoitopyyntöjen määrä on historiallisen alhainen, suonensisäinen käyttö on vähentynyt ja suonensisäisestä käytöstä johtuvien uusien hiv-tartuntojen määrä on laskenut noin 40 prosenttia vuosittain viime vuosikymmenen aikana.