– Kyllä huumekuolemien määrä on Suomessa huononemaan päin. Se on oikeastaan ollut huononemaan päin jo pitkään. Se varmasti johtuu kansainvälistymisestä ja siiitä, että huumeita on kerta kaikkiaan liikkeellä. Ihmiset pystyvät tilaamaan niitä netistä, pohtii professori Ilkka Ojanperä Helsingin Yliopistosta ja THL:stä.