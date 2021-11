Huuhkajien vastustajan Bosnian valmentajalta pöyhkeää puhetta kuolemanottelun alla – "Olen varma, että olemme parempia"

– Ei paineita. Me olemme nyt tilanteessa, jossa seuraavat kaksi ottelua ratkaisevat. Meidän on pidettävä vain päät kylminä ja pelata. En ole tyytyväinen pisteeseen. Toivon ja olen varma, että olemme parempia. Lähdetään hakemaan voittoa, koska en pidä lohkomatematiikasta.

– Hänellä on viimeinen testi huomenna, ja sitten näemme voiko hän pelata vai ei, Petev kommentoi.

Pjanic haluaa erittäin aggressiivisen aloituksen

AS Romaa, Juventusta ja FC Barcelona urallaan edustanut sekä syyskauden lainalla turkkilaisjätti Besiktasissa pelannut Miralem Pjanic heiluttaa tahtipuikkoa Bosnian keskikentällä.

– Odotukset ovat valtavat. Meillä on hieman positiivista painetta, Pjanic tuumaili.

– Suomi on hyvä maajoukkue, joka on osoittanut sen viime karsinnoissa. Olemme valmiita. Maajoukkueemme on pelannut hyviä otteluita viime aikoina. Aiomme varmuudella antaa kentällä kaikkemme.