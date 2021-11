"On olemassa riski, että maa hajoaa" – Huuhkajat kohtaa Bosnian valtavan poliittisen kriisin keskellä, mutta yksi takareisi ylittää muut huolenaiheet

Zenican uhrien joukossa oli miehiä, naisia ja lapsia, jotka olivat saapuneet kylän keskustaan sankoin joukoin lounasaikaan. Kranaatti-iskun tekijästä kiistellään yhä. Alun perin veriteosta on syytetty kenraali Tihomir Blashkicin johtamia kroaattijoukkoja, toiseen väitteen mukaan asialla olivat Vlasic-vuorella asemaansa pitäneet serbialaiset sotajoukot.

Merkillisen sattuman kautta Suomen jalkapallomaajoukkueen vierasottelu lauantaina Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan Zenicassa osuu ajankohtaan, jolloin Daytonin rauhansopimuksen raukeamisen uhka on suurimmillaan koko sen historian aikana.

"Voi johtaa siihen, mitä Balkanilla on aiemmin nähty"

Kiitelty ja kiistelty Daytonin rauhansopimus jakoi Bosnia ja Hertsegovinan kahteen poliittiseen entiteettiin: Bosnia-Hertsegovinan federaatioon ja Bosnian serbitasavaltaan. Huolestuttavia lausuntoja on kantautunut pitkin vuotta serbitasavallan presidentiltä Milorad Dodikilta .

Dodik on linjannut viimeaikaisissa puheissaan, että hänen johtamansa Republika Srpska aikoo irtautua kaikista merkittävistä yhteisistä valtiollisista instituutioista ja perustaa oman serbiarmeijansa.

Dodikin retoriikkaa on terävöittänyt äärinationalistinen sävy ja menneitä sotarikoksia kiistävä sisältö, mikä on ollut omiaan lietsomaan epävakautta.

– Jos Daytonin sopimuksen murentaminen jatkuu, on olemassa riski, että maa hajoaa, Euroopan unionin edustaja Christian Schmidt sanoi Reutersille viime lauantaina.

– Ovathan nämä pelottavia ilmiöitä, ja tämä kehitys voi johtaa siihen, mitä on Balkanilla aikaisemminkin nähty, ulkoministeri Pekka Haavisto kommentoi MTV:lle maanantaina.

Tatuointi sotarikollisesta viimeinen pisara

Pirstaloituminen on todennettavissa lukemalla bosnialaista valtalehdistöä, joka sekin noudattelee edellä mainittua kolmijakoa.

On mahdotonta sanoa, miten nykyinen maajoukkue on ottanut vastaan Bosniaa riepottelevan poliittisen kriisin. Tuoreimmassa karsintaryhmässä pelaa useita Bosnian serbejä, joista tunnetuin on AC Milania edustava keskikenttäpelaaja Rade Krunic.