Huuhkajien uusi tehomies valtaa otsikoita – viileä reaktio kasvaneeseen huomioon

Vikkelä laitapelaaja Antman, 22, on tehnyt kuluvissa EM-karsinnoissa kolme maalia. Kazakstania vastaan hän viimeisteli Suomen 1–0-vierasvoitossa ottelun ainoan osuman. Antman on tehnyt seitsemässä miesten maaottelussaan viisi maalia.

"Tulee tosi siisti matsi"

– Tulee varmasti tosi siisti matsi. Vastassa on erittäin hyvä joukkue, vaikka Tanskalta karsinnat ovatkin menneet heidän mittakaavallaan melko huonosti. Tanska on silti yksi Euroopan parhaista maajoukkueista, Antman sanoo.

Tavoitteet korkealla

/All Over Press

/All Over Press

Sunnuntain ottelulla on Antmanille erityistä merkitystä, sillä hän edustaa seurajoukkuetasolla tanskalaista Nordsjällandia. Ilonaiheita on riittänyt viime aikoina niin Huuhkajissa kuin seurajoukkueessa.

Nordsjällandin sarjakausi on alkanut hyvin, sillä joukkue on Tanskan liigassa toisena seitsemän kierroksen jälkeen. Konferenssiliigassa Nordsjälland on edennyt lohkovaiheeseen. Karsintojen päätöskierroksella joukkue murskasi serbialaisen Partizanin.

– Pelaamiseni on tuntunut ihan hyvältä, mutta tehot puuttuvat. Varsinkin tällä kaudella joukkueemme taso on erittäin hyvä. Meillä on sellainen fiilis, että olemme (Tanskan) liigan paras joukkue ja on oma mokamme, jos emme voita, Antman luonnehtii seurajoukkuearkeaan.