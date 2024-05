Huuhkajat sai useat tylyt rukkaset – Markku Kanerva manasi: "Minä kärsin siitä"

– Tämä on ennen kaikkea pelaajille iso näyttösauma ajatellen heidän tulevaisuuttaan. Samoin myös seuroille. Kyllä se fakta on, että agentit tulevat katsomaan ennen kaikkea maajoukkue- ja karsintapelejä. Valitettavasti siihen ei saatu ratkaisua. Minä kärsin siitä, Pikkuhuuhkajat kärsii siitä, alle 19-vuotiaiden maajoukkue kärsii siitä. Mutta näillä mennään. Toivottavasti pystyttäisiin jatkossa ajoissa varautumaan näihin ja saataisiin kuhunkin joukkueeseen halutut pelaajat.

– Totta kai olen yrittänyt perustella seuralle sitä hyötyä, mikä pelaajalle ja seuralle on, että pelaaja pelaa näitä maaotteluita. Ymmärrän myös heidän intressinsä. Tärkeitä pelejä, ja valitettavaa, että tähän ei löytynyt ratkaisua, että pelejä olisi pystynyt siirtämään, ja oltaisiin saatu näihin eri maajoukkueisiin kaikki pelaajat, joita valmentajat halusivat.

Veikkausliigan seurojen lisäksi Kanerva on saanut neuvotella pelaajista pohjoismaisten seurojen ja Pohjois-Amerikan MLS-seurojen kanssa.

– Valitettavasti se vastaus on ollut usein se, että ”ei” tai ”tietyillä ehdoilla”.

Kanervan mukaan Ruotsissa pelaavista maajoukkueeseen kaavailtiin muun muassa Kalmarin kapteenia Simon Skrabbia , joka ei kuitenkaan olisi pystynyt osallistumaan kuin toiseen maaotteluista. Sama tilanne on Djurgården-toppari Miro Tenholla , joka tästä huolimatta kutsuttiin mukaan.

Serie B -seura Venezian Joel Pohjanpalo ja Jesse Joronen taistelevat noususta Italian pääsarjaan vielä ensi sunnuntaina, eivätkä luultavasti ehdi palautua seuraavana tiistaina pelattavaan Portugali-otteluun. Kaksikko on kuitenkin tulossa mukaan Kanervan mukaan viimeistään Skotlanti-otteluun.

Kolme ensikertalaista, Liimatta kieltäytyi

Walta, 20, on pelannut Kanerva mukaan erittäin väkevän alkukauden Ruotsin Allsvenskanissa.

– Monipuolinen keskikenttäpelaaja. Pystyy pelaamaan kuutos- ja kasipaikkaa. Erinomainen potkutekniikka. Vaikka hän on vähän pienikokoinen, on sitkeä kaksinkamppailija, Kanerva kuvaili.

Maaliskuussa 19 vuotta täyttänyt Talvitie on joukkueen kuopus. Hänen seuransa Lommel oli lähellä nousua, kun se karsi paikasta Belgian pääsarjaan.

– Juho on saanut paljon vastuuta. Hyvä laitapelaaja, vahva haastamaan yksi vastaan yksi -tilanteissa. Myös Pikkuhuuhkajissa on antanut positiivista signaalia, Kanerva näki.

Belgian pääsarjassa Union Saint-Gilloisessa laidalla ja laitatukena pelaava Terho, 20, on kolkutellut maajoukkueen portteja jo pidempään.

– Pikkuhuuhkajien kannalta tämä on tietenkin ikävä, kun otetaan näitä pelaajia, mutta näin se marssijärjestys menee. Pojat olivat motivoituneita lähtemään ja olivat innoissaan kutsusta.

– Ei ole loukkaantumista, mutta hän halusi pitää lomaa. Hän on ollut Pikkuhuuhkajissa yksi avainpelaaja ja sitä kautta (kiinnostava pelaaja maajoukkueelle), kyllä. Kuitenkin niin sanottuja kymppipaikan pelaajia ja hyökkääviä pelaajia löytyy tästäkin joukkueesta. Olen totta kai seurannut häntä, valitettavasti vain peliaika on jäänyt viime aikoina aika minimiin, Kanerva tuumasi.

– Kausi loppuu, jollain pelaajalla saattaa olla sopimus näin lähellä. Pelaaja miettii, että jos tässä loukkaantuu, miten käy diilin. Toivon kuitenkin kaikilta pelaajilta, että se halu edustaa Huuhkajia on tosi kova. Sitä minä arvostan, ja sitä arvostetaan kaikissa maajoukkueissa, että on valmis sitoutumaan meidän toimintaamme. Sitä kautta on helpompi rakentaa joukkuepelaamista. Jos kaverit vaihtuvat vähän väliä, niin eihän se yhtenäisyyden kannalta ole hyvä, Kanerva totesi.