Jani Honkavaara avasi suunsa Huuhkajien valmentajakohusta

Honkavaara aloitti Markku Kanervan johtamassa Huuhkajien valmennustiimissä tänä syksynä yhdessä Teemu Tainion ja Tim Sparvin kanssa.

– Se on ollut minulle iso juttu. Kun Rive soitti ja kysyi, kiinnostaisiko lähteä, sanoin heti, että totta kai. Pääsee tekemään töitä parhaiden pelaajien, isompien paineiden ja isomman näkyvyyden alla. Se on sellaista, mitä ei ole kokenut, Honkavaara sanoi Suomen cupin finaaliviikonloppuna MTV Urheilulle Tampereella.

Maajoukkueen nopeatempoinen ympäristö viehätti heti Honkavaaraa. Yhteistä harjoitteluaikaa per maajoukkueikkuna on tunnetusti niukasti.

– Tuossa olosuhteessa, kun pitää yrittää nopeasti saada irti maksimaalinen tulos, se on iso haaste valmennuksellisesti. En ole tuollaiseen ympäristöön valmentajana koskaan aikaisemmin päässyt, joten haasteena se ehdottomasti kiinnosti.

Uuteen suuntaan hakeutunut maajoukkue hävisi kaksi ensimmäistä otteluaan Kreikkaa ja Englantia tekemättä maaliakaan. Samalla Huuhkajien pelaamisessa oli viitteitä Honkavaaran KuPSissa valmentamaan jalkapalloon, mikä herätti heikkojen tulosten ohessa keskustelun siitä, johtaako A-maajoukkuetta Kanerva vai potentiaalinen tulevaisuuden päävalmentaja Honkavaara.

– On se (keskustelu) vähän yllättänyt, koska nimenomaan Rive pyysi minua mukaan valmennusryhmään, ei kukaan muu. Kun on osana valmennustiimiä, siellä tehdään kaikkea, mikä auttaa joukkuetta, Honkavaara kuvaili.

– Minulla on iso rooli ja pääsen paljon vaikuttamaan, mutta se on pääsääntöisesti Riven (Markku Kanerva) ansiota. Hän halusi, että me olemme erityisesti tässä ensimmäisessä ikkunassa aktiivisia valmentamaan – minä, Teme (Teemu Tainio) ja Tim (Sparv). Se oli mielestäni mukavaa ja pääsimme paremmin joukkueeseen mukaan.

Honkavaara vakuuttaa, että vaikka maajoukkueen ulkopuolella on kohissut, sisäpuolella roolijaosta ei ole epäselvyyttä.

– Rive tekee aina päätökset, ja minun onnistumistani mitataan ainoastaan lopulta sillä, miten hyvin Rive onnistuu.

Maajoukkueessa on käynnissä pelillinen uudistus. Johtaviin pelaajiin lukeutuva Rasmus Schüller kuvaili Englanti-ottelun alla Huuhkajien pyrkivän tätä nykyä pitämään formaationsa samankaltaisena ottelusta toiseen, jonka myötä maajoukkue voisi rakentaa vahvuuksiaan vastustajasta riippumatta.

Suomi kohtaa seuraavaksi Helsingissä lokakuun 10. päivä Irlannin ja 13. päivä Englannin. Honkavaara toivoo uudistumisprosessin vaiheille malttia.

– Yritimme Kreikka-ottelussa aika voimakkaallakin kädellä muokata pelaamistamme sellaiseen suuntaan, että se itse peli on vähän enemmän meidän omissa käsissämme sen sijaan, että reagoisimme vastustajaan. Onko se aina sitten oikea valinta? Siinä rohkeudessa meitä mitataan.

– Halusimme lähteä vähän kunnianhimoisemmin liikkeelle ja ajattelemme, että se vie meitä pitkällä tähtäimellä eteenpäin.

Vaikka Honkavaara pitää tärkeänä, että Huuhkajille syntyisi vahva pelillinen identiteetti, rinnalle hän tahtoo nostaa jo tulevaisuuden maajoukkueen.

– Samalla on isomman pohdiskelun paikka, millaisia pelaajia meillä on tulossa maajoukkueeseen? Millaista jalkapalloa tulevaisuuden vastuunkantajat pelaavat? Millaiset roolit sopivat heille paremmin? Pelaajamateriaalimme on sekä iältään että materiaaliltaan kohtuullisen heterogeeninen. Suuri haaste on se, miten saamme hyvästä materiaalista kasaan parhaan mahdollisen.

Vaikka Honkavaaran vastuut liittyvät vain A-maajoukkueeseen, hänen ja muun suomalaisen jalkapalloväen katseet tarkentuvat syksyllä erityisellä tavalla alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen. Karsintalohkossaan toisena olevilla Pikkuhuuhkajilla on mahdollisuus varmistaa paikka EM-kisoissa, joissa Suomi on esiintynyt historiassaan vain kerran.

– Pidetään peukkuja, että Pikkuhuuhkajat onnistuvat syksyllä sen kisapaikan naaraamaan. Se olisi upea juttu suomalaiselle jalkapallolle. Meidän (A-maajoukkueen) haaste seuraavassa ikkunassa on nimenomaan se, ettemme ehkä häiritse sitä prosessia ja annamme heille täydet mahdollisuudet onnistua.

Pikkuhuuhkajat kohtaa lokakuun 11. päivä vieraskentällä lohkoa pisteen erolla johtavan Sveitsin ja 15. päivä karsinnat päättävässä kotiottelussa mahdollisuutensa menettäneen Montenegron. Lohkovoittaja etenee suoraan EM-lopputurnaukseen, lohkokakkonenkin jatkokarsintaan.

– Meillä on mielestäni kaikissa ikäluokissa maajoukkueissa tulossa hyviä pelaajia, toki verrattuna naapurimaihin, se pelaajapooli on vähän ohut. Meillä on pelaajia, mutta meillä ei ole sitä kahta-kolmea joukkueellista, kuten vaikka Tanskalla. Loukkaantumiset vaikuttavat sekä Huuhkajiin että alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen. Meidän on saatava tasoa vielä leveämmäksi ja kotimainen jalkapallo on hyvä keino siihen.

Jani Honkavaaran haastattelu kokonaisuudessaan katsottavissa alapuolelta. Mitä KuPS-käskijä ajattelee ulkomailla valmentamisesta ja Suomen mestaruudessa kiinni olevan joukkueensa kuluneesta kaudesta?