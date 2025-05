Kovaa puhetta Roman Eremenkon Huuhkajat-paluusta – "Voi pitää PR-temppuna"

Roman Eremenko palaa yhdeksän vuoden tauon jälkeen Suomen A-maajoukkueen vahvuuteen. 38-vuotiaan pelintekijän valinta Huuhkajien mukaan herätti kiivasta keskustelua MTV Katsomon Futisprofeetat-ohjelman tuoreessa jaksossa.

Eremenko on pelannut väkevää kautta IF Gnistanin riveissä. Veikkausliigassa kymppipaikan kapellimestari on loihtinut tähän saakka maalin ja neljä maalisyöttöä seitsemään otteluun.

Nyt Eremenkon luovuutta ja pelisilmää kaivattaisiin kuitenkin kivenkovissa MM-karsintaotteluissa Hollantia ja Puolaa vastaan. MTV Urheilun urheilutoimittajat Anssi Shemeikka ja Timo Innanen suhtautuvat tanskalaisluotsi Jacob Friisin yllätysvetoon hieman skeptisesti.

– Heidän valintaansa voi pitää yllätyksenä, pienenä ihmeenä ja sanoisin jopa PR-temppuna, mitä Roman Eremenkoon tulee, täräyttää Shemeikka.

Innanen toppuutteli Shemeikan terävää avausta ja nosti vastapainoksi esiin kuvion sentimentaalisen puolen.

– PR-temppu on aika paljon sanottu, mutta voi siinä olla pientä markkinointikikkaakin, toteaa Innanen.

– Eremenko saa upean päätöksen Huuhkajat-uralleen – minkä hän myös ansaitsee, ei kahta sanaa. Pari vuotta sitten taisin olla aikalailla ainoa toimittaja, joka olisi halunnut nostaa Eremenkon Huuhkajiin silloin kun hän pelasi huippuiskussa Veikkausliigaa FC Hongassa.

Roman Eremenko.Matti Raivio / All Over Press

Innanen kuitenkin painottaa, että A-maajoukkuevalintoja tehdessä olisi keskityttävä entistä vahvemmin jatkuvuuteen.

– Nyt olen sitä mieltä, että pitäisi katsoa aika paljon eteenpäin ja alkaa tekemään sitä nuorennusleikkausta entistä vahvemmin. Siksi minulla on tästä ristiriitaiset fiilikset.

– Toisaalta, Eremenko on edelleen huippupelaaja. Hän voi pystyä tuomaan sitä X-factoria ehkä vaihtopenkin kautta. Ei tämä kuitenkaan ehkä ole se juttu, mitä Huuhkajien pitäisi alkaa tekemään ja keräämään irtopisteitä.

Eremenkoa 20 vuotta nuorempi keskikenttäpelaaja Matias Siltanen kutsuttiin samalla ensimmäistä kertaa Huuhkajien miehistöön.

Innanen ei kuitenkaan ole täysin vakuuttunut siitä, onko Djurgårdenissa säännöllisiä minuutteja keräävä suomalaislupaus vielä täysin valmis A-maajoukkueen mukaan.

– Kaikella kunnioituksella, hän on todella lupaava nuori pelaaja, mutta ominaisuuksiltaan vielä hieman tasapaksu. Hän on ollut Allsvenskanissa vähän vaikeuksissa tietyn intensiteetin ja kaksinkamppailuiden kanssa, minkä lisäksi puuttuu sitä dynaamisuutta, Innanen analysoi.

– Hänestä voi tulla erinomainen pelaaja, mutta ei ole vielä Huuhkajat-tason pelaaja. Ymmärrän hyvin pointtisi siitä, että Friis ei välttämättä tunne suomalaisia pelaajia niin hyvin vielä.

Shemeikka lisää, että Eremenkon, Siltasen ja Tommi Jyryn valinnat kertovat myös laajemmasta pulmasta Huuhkajissa. Innanen ja Shemeikka perustelevat myös, miksi Friis ei Huuhkajien päävalmentajana ole vielä täysin vakuuttanut.

