Erling Haaland upotti Huuhkajat – toinen supertähti sikaili

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue taipui 0–1-tappioon Norjalle Oslossa pelatussa maaottelussa.
Ottelun ainoan osuman viimeisteli Norjan tähtihyökkääjä Erling Braut Haaland rangaistuspotkulla 17. minuutilla. Huuhkajat oli ottelussa alakynnessä, mutta Norja ei onnistunut tekemään lisämaaleja. Suomen paikat olivat todella vähissä, ja Huuhkajat laukoi kohti NOrjan maalia vain kertaalleen.
Ottelun lopun vaihdot piristivät hieman Suomen peliä. Erityisesti Adam Marhiev aiheutti päänvaivaa norjalaisille. Haalandin tilalle tullut Atletico Madridin kärkimies Alexander Sörloth tulistui suomalaiselle ja huitaisi tätä päähän. Palkintona oli kuitenkin vain keltainen kortti. Tilanteessa Markhievia puolustamaan tullut Suomen Robert Ivanov sai myös välikohtauksen jälkeen keltaisen kortin.
Huuhkajissa A-maajoukkuedebyytin tekivät Ville Tikkanen, Marhiev sekä Oiva Jukkola. Vaihdosta kentälle tullut Teemu Pukki pelasi uransa 131:nnen maaottelun.
Suomi kohtaa sunnuntaina tärkeässä MM-karsintaottelussa Puolan. Ottelu pelataan Puolan Chorzowissa.
"Hyviäkin juttuja oli"
Norjalta nähtiin Haalandin ohella toinen Valioliigan maailmantähti, Arsenalissa taituroiva Martin Ödegaard. Muista Norjan tunnetuimmista kotiyleisön riemuksi kentällä nähtiin myös esimerkiksi Sörloth, Sander Berge, Oscar Bobb ja Julian Ryerson. Nimivahvuus ei kuitenkaan riittänyt sen vaikuttavampaan näytökseen, mutta jo seitsemäs peräkkäinen voitto kuitenkin Norjalle kirjattiin.
– Olen tyytyväinen siitä, että saimme nähdä paljon uusia pelaajia. Kentällä kuitenkin hieman passiivista (tekemistä) avauspuoliajalla. Sitä korjattiin, ja toinen puoliaika oli parempi, Huuhkajien luotsi Jacob Friis kommentoi Ylen tv-haastattelussa.
– Toinen puoliaika oli ihan ookoo, olisi voitu maalikin tehdä. Hyviäkin juttuja oli, yritetään ottaa tästä mahdollisimman paljon ja parantaa sunnuntaihin, tiivisti puolestaan maalivahti Sinisalo.