Huuhkajat-tulokas lähellä viime hetkien siirtoa Saksaan – MM-legenda valmentajana

Adam Marhiev, 23, matkustaa Saksaan lääkärintarkastusta varten.IMAGO/Pro Shots/ All Over Press
Julkaistu 01.09.2025 09:01
Eetu Ikola

Huuhkajien vahvuuteen ensi kertaa valittu Adam Marhiev on MTV Urheilun tietojen mukaan lähellä siirtoa Saksan 2. Bundesliigassa pelaavan 1. FC Nürnbergin riveihin kesän siirtoikkunan viimeisillä hetkillä.

MTV Urheilun tietojen mukaan Marhievin edustama Aris Limassol ja Nürnberg neuvottelevat enää siirron viimeisistä yksityiskohdista. Marhiev itse on jo suostunut sopimuksen henkilökohtaisiin ehtoihin.

23-vuotias keskikenttäpelaaja lentää maanantaina Saksaan, missä hänen on määrä suorittaa lääkärintarkastuksensa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Kesän siirtoikkuna sulkeutuu maanantain ja tiistain välisenä yönä, joten meneillään on myös taistelu aikaa vastaan.

Marhiev liittyi kyproslaisseura Aris Limassoliin tammikuussa latvialaisen RFS:n riveistä. Pikkuhuuhkajien EM-joukkueessa säväyttänyt kasipaikan työjuhta on pelannut tällä kaudella kaksi peliä Kyproksen pääsarjassa ja kolme peliä Konferenssiliigan karsinnoissa.

Edellisen kerran Saksan pääsarjassa kaudella 2018-19 pelannut Nürnberg on 2. Bundesliigassa viimeisellä sijalla neljän pelatun ottelun jälkeen. Saksan maajoukkuelegenda Miroslav Klosen luotsaama joukkue on pelannut yhden tasapelin ja hävinnyt kolmesti.

GettyImages-2207632442Jalkapallon MM-kisojen historian paras maalintekijä Miroslav Klose, 47, valmentaa toista kauttaan Nünbergin peräsimessä. Viime kaudella joukkue sijoittui kymmenenneksi.2025 Getty Images

