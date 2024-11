Huuhkajat-luotsi Markku Kanerva kommentoi horjuvaa asemaansa – "On tässä sulateltavaa"

Kanerva on ollut kritiikin kohteena jo kehnosti pettymykseen päättyneistä EM-karsinnoista lähtien, mutta syksyn Kansojen liiga -taaperruksen edetessä on kritiikki voimistunut merkittävästi.

– Meillä on loistavat fanit. Nyt ei ole tulosta tullut, niin on selvää, että he ovat pettyneitä. Ja he toivat sen tänään esille. Totta kai toivoo kannattajilta kannustamista ennen kaikkea vaikeilla hetkillä, mutta ymmärrän sen turhautumisen näihin tuloksiin. Totta kai heillä on oikeus mielipiteensä ilmaista, Kanerva kommentoi lehdistötilaisuudessa.