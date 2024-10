Lukas Hradeckylta yllättävää tekstiä Markku Kanervan asemasta – “Se helpoin asia vaihtaa”

Englanti haki odotetun voiton Helsingistä, kun Jack Grealishin, Trent Alexander-Arnoldin ja Declan Ricen maalit ratkaisivat pelin jo ennen Arttu Hoskosen myöhäistä kavennusta. Vaikka Englannin ei tarvinnut näyttää parastaan voittaakseen ottelun, voitti se pelin. Hradecky näki kuitenkin positiivisen puolen Suomen tekemisessä.

– Tänään oli mielestäni tämän Kansojen liigan paras esitys, Hradecky sanoi Olympiastadionilla ottelun jälkeen.

– Toki, emme nyt tai Irlantia vastaan pystyneet siihen pallonhallintapeliin, mitä olemme kehittämässä. Olemme jääneet hieman telineisiin siinä miten me luomme sitä kontrollia. Viimeistään nyt tiedetään, että tässä Kansojen liigassa taistellaan putoamista vastaan ja viimeistään nyt niiden palasten pitää alkaa loksahtelemaan paikalleen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

34-vuotias korostaa, että luottoa uuden valmennustiimin tuomaan prosessiin on. Hradecky ihmetteli Glen Kamaran roolitusta MTV Urheilun haastattelussa Irlanti-pelin jälkeen, mutta sanoi taktisten ratkaisujen olleen nyt täysin oikeita.

– Tänään tehtiin kaikki oikeat valinnat. Kolmen linja oli täysin oikea ratkaisu tulla tähän peliin, eivätkä he luoneet mitään tuhannen taalan paikkoja lukuun ottamatta sitä maalia minkä he hienosti rakensivat, Hradecky sanoi.

– Me haluamme kaikki kääntää kelkan ja tässä on paljon motivaatiota. Ennen kuin pääsimme EM-kisoihin, niin oli vaikeaa aikaa ja yli vuosi ilman voittoa. Tämä on jollain tavalla sykli. Millä tavalla tätä lähdetään ratkomaan? Meillä on vastuumme kentällä ja mitä muualla tapahtuu niin en tiedä.

Päävalmentaja Kanerva on saanut merkittävästi lokaa niskaansa lokakuisten tappioiden myötä. Olympiastadionin kannattajapäädyssä Pohjoiskaarteessa nostettiin kenkiä ilmaan kummankin pelin jälkeen. Osa jakoi näkemyksensä myös huutojen tai laulujen muodossa, toivoen Kanervaa ulos.

– Totta kai kritiikki on aiheellista, vaikka jokaisen on tosin mietittävä mitä he siellä huutelevat. Paikalla on kuitenkin kaikkien perheet ja pitää muistaa mistä on tultu. Jollain tavalla realismin pitää pysyä käsissä.

Hradeckyn pyörittely johti spekuloimiseen siitä, minkälaisessa tilanteessa Kanerva oikein on, kun Huuhkajien pitkäaikaista päävalmentajaa huudellaan ulko-ovea kohti.

– Totta kai muutos…. Onko se se oikea askel? En tiedä. Mitä, ketä siellä… En mä, en mä voi kommentoida. Haluan ottaa palloja kiinni ja että joukkue tekee kaikkensa tuolla kentällä. Muut asiat eivät ole meidän päätettävissä, Hradecky sanoi.

– Jalkapallossa yleisesti on aina se, niin seura- kuin maajoukkuetasolla, ettei 25 pelaajaa voi vaihtaa kerralla. Joten jos ylipäätään aloitetaan miettimään, että mihin suuntaan mennään, tarvitaanko valmentajan vaihtoa, niin ehkä se on jollain tavalla se helpoin asia vaihtaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hradecky sanoo, ettei Huuhkajat ole neljän peräkkäisen tappion jälkeen vielä mainitsemassaan pisteessä. Ajatuksenjuoksusta saa kuitenkin sellaisen kuvan, että marraskuun maajoukkuetauon jälkeen tilanne voi olla taas eri.

– En näe, että olisimme niin pitkällä vieläkään. Marraskuu, katsotaan miten menee, ja sitten varmaan… Hradecky pysäytti.

– No, niin kuin sanoin, pitäydyn kapteenina jalkapallon pelaamisessa. Haluan kaiken irti tästä ryhmästä. Se, millä kokoonpanolla se tulee jatkossa tapahtumaan, niin se jääkööt nähtäväksi.

Huuhkajat kohtaa kahdessa viimeisessä Kansojen liigan ottelussaan Irlannin vieraissa ja Kreikan kotona. Uhka C-liigaan putoamisesta on todellinen, sillä Kreikka on kärjessä 12 pisteessä voitettuaan sunnuntai-iltana Irlannin 2–0. Englanti on toisena yhdeksässä pisteessä ja Irlanti kolmantena neljässä pisteessä. Lohkojumbo putoaa suoraan, kun kolmannes karsii.