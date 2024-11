Kommentti: Markku Kanerva ja Huuhkajat palasivat lähtöruutuun – Riveluutio on kuihtunut korjaamattomasti

EM-kisojen jälkeen Huuhkajien tuloskäyrä on kuitenkin osoittanut alaspäin. Ensin loivemmin, mutta viimeisen vuoden aikana käyrä on kääntynyt jyrkkään laskuun.

Kanerva onnistui nostamaan Huuhkajat kukoistukseensa Hans Backen ja Mixu Paatelaisen kehnojen päävalmentajapestien jälkeen. Nyt tuosta kukoistuksesta ei ole enää tietoakaan. Huuhkajat on palannut lähtöruutuun. Siihen lähtöruutuun, mistä Kanerva aloitti oman taipaleensa Suomen päävalmentajana. Se sama tuloksellinen tuska, joka Huuhkajia silloin painoi, on palannut.

Kanerva on jo pelkästään EM-kisapaikan myötä kaikkien aikojen Huuhkajat-luotsi ja hän on tehnyt hienoa työtä Huuhkajien peräsimessä. Nyt on kuitenkin aika päästää irti. Huuhkajien on aika astua uuteen aikakauteen.