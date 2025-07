Ensin Lukas Hradecky, nyt myös toinen Huuhkajat-pelaaja siirtokuvion keskellä

Huuhkajien puolustaja Jere Uronen on vaihtamassa seuraa. Asiasta kertoo jalkapallotoimittaja Sacha Tavolieri X:ssä eli entisessä Twitterissä.

Uronen on siirtymässä kreikkalaisseura Atromitokseen. Tavolierin mukaan Uronen kävi perjantaiaamuna seuran järjestämässä lääkärintarkistuksessa.

Uronen, 31, siirtyi tammikuussa MLS:stä Allsvenskaniin, AIK:n nuttuun. Loukkaantumisista kärsinyt Uronen on jäänyt kuitenkin vähäiselle vastuulle tukholmalaisseuran riveissä.

Uronen ei ole ollut AIK:n kokoonpanossa mukana solnalaisjoukkueen tuoreimmissa kamppailuissa.

Uronen on pelannut urallaan 74 A-maaottelua Huuhkajien paidassa.

Myös toinen Huuhkajien vakiokasvo Lukas Hradecky on nyt siirtokuvion keskellä. Jalkapallotoimittaja Fabrizio Romano kertoi torstaina, että Hradecky on vaihtamassa ranskalaisseura AS Monacoon.