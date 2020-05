Hussein Baski pyörittää Lahdessa ravintolaa, jonka lounastarjoilu päättyi verilöylyyn 20 vuotta sitten – "Se ei koskaan lähde päästäni pois"

"On ammuttu ihmisiä"

– Työntekijä soitti minulle ja sanoi, että Hussein, tule äkkiä tänne. Täällä on tapahtunut kauheasti juttuja, ampuminen. On ammuttu ihmisiä.

– Nostin sen ja sanoin, että tuon tämän poliisille. Mutta sitten jo sanoin, että paikkahan on täynnä poliiseja, totta kai poliisi on jo nähnyt sen. Ja laitoin haulikon takaisin paikalleen.

30 kauhun sekuntia

Ravintolassa oli ampumishetkellä muutama vakioasiakas, kolme henkilökuntaan kuulunutta ja useita lounaalle saapuneita Bandidos-jengiläisiä. Ampujat olivat hiljattain Lahden Cannonball-jengistä eronneita miehiä. He tulivat ravintolan ovesta sisään ja alkoivat heti ampua. Kyse oli teloituksesta.

"Ei ollut minun syyni"

Puoli elämää Suomessa

Aikaisemmalta ammatiltaan baski on ompelija. Hänen erikoisalaansa kotimaassaan Syyriassa olivat olleet naisten iltapuvut ja hääpuvut. Vuonna 1992 hän tuli Suomeen 27-vuotiaana yksin.

22 vuotta samalla paikalla

Nyt Ararat on seisonut samalla paikalla 22 vuotta ja on nykyisin monen kantapaikka, joskin korona-aikaan on ollut hiljaista.