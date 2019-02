20-vuotias opiskelija murhattiin raa'asti taksiinsa Lahdessa, elinkautisen saanut murhaaja on jo vapaa: "Oli kamalaa kertoa äidille, että hänen ainoa poikansa oli kuollut henkirikoksen uhrina"

Ampuja otti taksin lennosta

Uhri löytyi ammuttuna

Työläs tutkinta

Aseen etsintä laajeni Helsinkiin

– Kävi ilmi, että hän on lahtelainen kaveri, joka oli muuttanut aiemmin Helsinkiin ja hänellä on luvallinen ase. Kuinka ollakaan mies oli hävinnyt, Rautaheimo muistaa.

Hävitti aseen ja pakeni maasta

Ampui useita kertoja

Meni töistä baariin

– Sen jälkeen on muistikatko, mies kertoi oikeudessa.

– En tiedä. Halusin ulos taksista. Seuraava muistikuvani on, että olen ulkona autosta ja kuljettajalla on reikä päässä. Ase kuumotti kädessä, kun tajusin mitä on tullut tehtyä.