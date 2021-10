HUSin ylilääkäri: Sitkeimmät kiistävät koronataudin vielä teho-osaston sairasvuoteellakin

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

”Valtaosa tehohoitoon joutuneista ei palaa ennalleen”

– Tehohoito on aina läheisille järkytys, ihminen on silloin vaikeasti sairas ja kuolemanriski on mukana, Järvinen kertoo.