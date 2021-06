HUSin johtajaylilääkäri: Pääkaupunkiseudulle ei suunnitteilla uusia koronarajoituksia – Uudellamaalla parikymmentä jatkotartuntaa

– Vaikka Uudellemaalle tulleita Pietarin EM-kisatartuntoja on nyt jo noin 230, jatkotartuntoja on tällä hetkellä tiedossa vain parikymmentä. Ei mitään suurta määrää, eikä isoja tartuntaketjuja ole paljastunut. Altistumistilanteita on kyllä, ja niitä joitakin on selvityksen alla, mutta tartunnanjäljityksessä on paiskittu kovasti töitä, Mäkijärvi kertoo.