Brittivirus vie nyt nuorempiakin tehohoitoon Suomessa – Uudellamaalla jo 70 prosenttia tartunnoista johtuu virusvariantista: "Teholla on pian varsin ahdasta"

– Tehohoitopotilaiden määrä on lisääntynyt ja on todellakin pelättävissä, että näillä tartuntamäärillä viikon tai puolentoista päästä teholla on varsin ahdasta. Koronapotilaita todennäköisesti tulee ihan samassa suhteessa lisää kuin tartuntojakin.

– Tällä hetkellä nuoria tulee jonkin verran enemmän tehohoitoon. Kun on kyse tarttuvammasta virusmuunnoksesta, niin tartuntoja on enemmän, silloin sairaala- ja tehohoitoon joutuvia on enemmän. Mutta kyllä kieltämättä maailmalta on tullut tuloksia, että brittivariantti voi aiheuttaa myös vakavampaa tautimuotoa. Ja sitä kautta olla nuorille vaarallisempi kuin aiempi virustyyppi.