Influenssakausi voi alkaa kuukautta tavanomaista aiemmin – uusi koronavariantti jyllää Euroopassa

Sen jälkeen influenssakausien ennustettavuus on ollut vaikeaa.

Tulevan influenssakauden alkamisaikaa on vaikea arvioida, sanoo HUSin apulaisylilääkäri ja infektiosairauksien dosentti Eeva Ruotsalainen MTV Uutisille.

– Mutta jos katsoo alkusyksystä loppunutta eteläisen pallonpuoliskon influenssaepidemiakautta, epidemian huippu alkoi siirtyä entiselle paikalleen. Kuukausi sitä ennen alkoi koronaepidemia. Sitä, tuleeko pohjoisella pallonpuoliskolla kausi pikkuhiljaa siirtymään normaalille paikalleen, on kuitenkin erittäin vaikea sanoa.

– Suomessa oli viime vuonna kolme aaltoa ja tänä vuonna niitä on ollut kaksi, jos ottaa lukuun viime syksyn korona-aallon, joka hänti tammikuulle. Seuraava korona-aalto alkoi tänä vuonna loppukesästä. Nyt me emme tiedä, mihin suuntaan korona on lähtemässä. Alkaako sairastuvuus nousta viime vuoden tapaan voimakkaasti loka–marraskuussa vai tuleeko tässä loivempi epidemia-aalto loppuvuodesta? Sekin jää nähtäväksi.