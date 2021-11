Hurja paniikki kulisseissa: Syyttäjän asiakirjat paljastavat miten veitsenterällä Suomi oli maskien suhteen keväällä 2020 – "On ollut vaara, että terveydenhuolto kaatuu"

Valtava paine hankkia suojaimia

– Paine hankkia suojaimia on ollut valtava. Esitutkinnassa kuultu sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas on kertonut, että silloin, kun HVK:n varmuusvarastot on avattu 23.3.2020, suojaimet olisivat riittäneet viikoksi. Markkina on ollut kiinni ja on ollut vaara, että terveydenhuolto kaatuu. Helsingin pormestari on ilmoittanut STM:lle, että Helsingin varastot on käytetty parissa päivässä. Tulokkaan mukaan hädän suuruutta kuvaa se, että puolustusvoimat oli kehittänyt käytettyjen suojainten puhdistusjärjestelmän, syyttämättäjättämispäätöksessä mainitaan.