HVK:n ex-johtaja Tomi Lounema avautuu MTV:lle: Pääministerin ilmoitus epäluottamuksesta tuli uutisjutun kautta: "Totesin, että tässä tämä taisi olla – se tuntui tavattoman pahalta"

"Aloitimme meille kokonaan uuden tehtävän hoitamisen"

Ilmoitus luottamuspulasta tuli täysin puskista

"Epäoikeudenmukainen tilanne"

MTV Uutiset kysyi pääministeri Sanna Marinilta eilen, kohdeltiinko Lounemaa oikein maskikohussa. Pääministeri muistavansa Louneman sanat keväältä 2020. Marinin mukaan Lounema oli sanonut kantavansa täyden vastuun siitä, mitä HVK:ssa on tehty. Marin myös muistutti, että Lounema itse irtisanoutui tuolloin omasta tehtävästään.

– Laitoksen johtajana kannan vastuun siitä mitä on tehty. Totta kai myös toivon että toiselta puolen itseäni ylemmät malttavat saada selvityksen, että mitä on tapahtunut ja mitkä ovat olleet olosuhteet, ennen kuin toimenpiteisiin ryhdytään.

– Tämä on ollut minulle ja kaikille muille, joille tästä on ollut seurauksia, tavattoman epäoikeudenmukainen tilanne. Syyttäjän syyttämättäjättämispäätös on ollut huojentava.