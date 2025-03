Hurja onnettomuus Meksikossa muutti Ulrikan koko elämän – mitä on resilienssi, jota selviytymiseen tarvitaan?

Kaikille osuu elämässään kohdalle vastoinkäymisiä, mutta miksi jotkut tuntuvan pääsevän niistä yli helpommin kuin toiset?

Vuonna 2008 lentokone syöksyi maahan Meksikossa vain muutaman kymmenen metrin päähän kadulla seisoneesta Ulrika Björkstamista, ja hän sai vakavia palovammoja eri puolille kehoaan. Onnettomuuden jälkeen Björkstam menetti työpaikkansa ja avioliitto kariutui.

Moni kehui onnettomuudesta ja sen seurauksista selvinnyttä Ulrikaa sinnikkääksi ja vahvaksi.

– Itse jotenkin ajattelin, että en mielestäni ole tehnyt mitään uskomatonta, että tämä nyt on vaan tavallaan se, mitä on tarvinnut tehdä, kun on halunnut päästä elämässä eteenpäin.

Björkstam alkoikin kiinnostua siitä, mitä ihmisen mielessä tapahtuu, kun hänelle sattuu jotain ikävää. Mitä on resilienssi, jota selviytymiseen tarvitaan?

Resilienssi on arjen taito

Björkstam sanoo itse puhuvansa muutoskyvystä.

– Ajattelen, että sitä tarvitaan isommissa ja pienemmissä muutoksissa. Se ei ole ainostaan kriisiajan taitoa, vaan kyllähän meitä koetellaan elämässä vähän niin kuin harva se päivä. Aina tulee pienempiä vastoinkäymisiä, pettymyksiä, epäonnistumisia, ja joskus on oikeasti isoja, stressaavia ajanjaksoja elämässä, että se [resilienssi] on oikeastaan aika arkinenkin taito, aiheesta kirjan Kehitä resilienssiä – Opas muutoskykysi vahvistamiseen (Tuuma, 2025) kirjoittanut Björkstam kertoo.

Mieli ry kuvailee resilienssiä psyykkiseksi selviytymiseksi, joustavuudeksi ja uudelleen orientoitumiseksi, joka ilmenee arjessa kohtuullisena pärjäävyytenä, haasteista, stressistä tai muutoksista huolimatta. Resilienssi syntyy vuorovaikutuksessa yksilön ja ympäristön kanssa ja on osa mielenterveyttä.

Björkstam kokee, että moni asia hänen elämässään ennen onnettomuutta oli vahvistanut hänen resielienssiään, kuten turvallinen lapsuuden perhe, jossa vaikeistakin asioista puhuttiin, luontainen taipumus optimistiseen ajatteluun sekä terveellä pohjalla ollut itsetunto.

– Jotenkin on muodostunut sellainen ajattelutapa, että minun arvoni tai kokemukseni siitä, että tulen hyväksytyksi, ei ole kiinni jostain onnistumisista tai suorituksista tai vaikka ulkonäöstä. Niin kyllähän nuo [asiat] ovat olleet sellaisia, mistä on ollut hyötyä siinä kohtaa, kun tällainen onnettomuus tapahtui.

Onnettomuuden jälkeen Björkstam myös tukeutui ammattilaisiin ja lähipiiriinsä, eikä kokenut, että olisi joutunut selviämään muuttuneesta elämäntilanteestaan yksin.