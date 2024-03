Hurja Mikko Rantanen takoi hattutempun – ohitti kaikkien aikojen suomalaistilastossa Saku Koivun

Rantanen on tehnyt tällä kaudella nyt 37 maalia ja 93 tehopistettä 69 pelaamansa ottelun aikana.

Rantanen nousi hattutemppunsa myötä myös NHL:n suomalaisten kaikkien aikojen maalitilastossa viidenneksi ohi Saku Koivun (255 maalia). Rantanen on tehnyt NHL:ssä nyt 257 maalia. Seuraavaksi Rantasen tähtäimessä on Aleksander Barkov, joka on tehnyt 261 NHL-maalia.