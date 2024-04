Race Across the World Suomi -kisakaksikko tekee yllättävän ratkaisun ja päättää kisansa

Jäljellä olevien kilpakaksikoiden matka kohti kotia jatkuu Race Across the World Suomi -ohjelman uudessa jaksossa. Jutta ja Juha Larm , Juha ja Jalo Itkonen sekä Minttu Murphy-Kaulanen ja Jasmin -tytär lähtevät Italian Muranosta kohti seuraavaa välietappia, joka sijaitsee Krakovassa, Puolassa.

Minttu ja Jasmin ottavat suunnakseen Itävallan Innsbruckin, jossa he viettävät yönsä. Kaksikon riesana on kuitenkin hyvin niukka budjetti, joka on Innsbruckissa vietetyn yön jälkeen enää 3 prosenttia, eli vajaat 100 euroa.