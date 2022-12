Linnan juhlia vietetään jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen perinteisin menoin

Edellisen kerran Linnan juhlat on juhlittu perinteisellä kaavalla vuonna 2019. Viime ja toissa vuonna juhlavastaanotto peruttiin koronarajoituksien vuoksi.

Nyt vieraiden määrä on normaalia pienempi, ja terveysturvallisuus otetaan huomioon myös muissa järjestelyissä. Presidentinlinnan tiloihin on muun muassa sijoitettu runsaasti ilmanpuhdistimia ja käsien desinfiointipisteitä.

"Voi tuntua, että juhlan aihetta on kovinkin vähän"

Pandemia on haastanut monin tavoin, eikä se ole vieläkään hellittänyt. Samalla Venäjän käymä hyökkäyssota on järkyttänyt koko läntistä maailmaa.

– Voi tuntua, että juhlan aihetta on kovinkin vähän, mutta itsenäisyyspäivä on kuitenkin hyvä hetki, ja sitä myötä myöskin vastaanotto, osoittaa kiitollisuutta ja kunnioitusta. Kun ajat ovat vaikeita, niin kiitosta ja kunnioitusta on sitä suurempi syy osoittaa, hän totesi.