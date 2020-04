Huoltovarmuuskeskus ei kelpuuta Optinovan asiantuntemusta: "Olemme tarjonneet apua ja meillä on suhteita Kiinan erittäin volatiileille markkinoille"

– Mikään ei ole muuttunut, en ole kuullut heistä mitään. Meille on vakuutettu, että olemme heidän tutkassaan. Mutta he eivät ole osoittaneet suurtakaan kiinnostusta käyttää suhteitamme ja verkostojamme. Toivon, että meille soitetaan ja voimme auttaa niin paljon kuin mahdollista, Wiklund sanoo.

Lääketieteellisiä laitteita ja tarvikkeita teollisuudelle ja sairaaloille toimittava ahvenanmaalainen Optinova on perustettu 1971. Kiinan markkinoilla yritys on toiminut vuodesta 1998.

Pitkä kokemus Kiinan markkinoista

– Meillä on pääsy kaikenlaisiin tarvikkeisiin, paitsi hengityslaitteisiin. Niitä on äärimmäisen vaikea ja hankala saada. Kiinan hallitus on asettanut kovat rajoitukset niiden viennille. Muita tarvikkeita olemme pystyneet saamaan, mutta tilanne vaihtelee päivittäin. Kun tulee tilaisuus, on toimittava nopeasti, Wiklund kertoo.

– Voimme järjestää nämä asiat, mutta se on hyvin vaikeata. Olemme tehneet bisnestä kiinalaisten yritysten kanssa 20 vuotta, meillä on sinne jatkuvat päivittäiset kontaktit.

– Tilanne vaihtelee päivästä päivään, joten en ole varma millaista laitteistoa ja tarvikkeita on vielä saatavilla. Saatavuus ja hinnat vaihtelevat joka päivä koronatilanteen vuoksi, joten joudumme päivittäin tarkistamaan mikä tilanne on. Markkina on hyvin volatiili (tulenarka) ja siksi tarjosimme apuamme. Meillä on kaikki suhteet sinne ja olemme valmiita auttamaan niin paljon kuin pystymme, jos vain jotain on jäljellä.