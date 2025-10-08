Käräjäoikeus tuomitsi kaksi johtajaa kuolemantuottamuksesta.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi jätteenkäsittely-yrityksen johdossa työskennellyttä miestä kuolemantuottamuksesta jutussa, jossa työntekijä kuoli myrkkykaasuihin.
Turma sattui syksyllä 2022 Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n jätteenkäsittelylaitoksella Järvenpäässä.
Yrityksen silloinen toimitusjohtaja ja tuotantojohtaja tuomittiin kuolemantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta sakkoihin.
Työturvallisuusrikoksesta tuomittiin myös kolmas mies.
Lisäksi yhtiölle tuomittiin 40 000 euron yhteisösakko. Oikeuden mukaan yhtiössä ei huolehdittu riittävästi työntekijöiden turvallisuudesta.