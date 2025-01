Miten vedät vessan? Tätä "pätevää vinkkiä" ammattilainen suosittelee

Pitäisikö WC- pönttö todella aina huuhdella iso huuhtelu -napilla?

Sosiaalisessa mediassa vastaan voi tulla erikoinen niksi jos toinenkin. Päivänä eräänä toimittajan silmille lävähti kodin WC-niksi: vessassa pönttö pitäisi aina huuhdella iso huuhtelu -napilla.

– Se on kyllä ihan pätevä vinkki, työnjohtaja ja omistaja Lauri Wettenhovi Hoviputki Oy:stä vahvistaa.

– Suomessa on painovoimaiset viemärit, eli ne toimivat vesimäärällä. Mitä enemmän vettä pöntössä on, sitä paremmin se jätöksen vie eteenpäin. Pitkässä juoksussa viemäriverkostolle tekee hyvää, mitä enemmän huuhteluvettä on.

Huuhteluvaihtoehtoja on kaksi, koska nykymaailmassa suositaan vedensäästöpönttöjä.

– Yksi, missä vedensäästöä ei mielestäni kannattaisi tehdä, on vessanpöntöt, Wettenhovi sanoo.

– Hyödyt ovat niin paljon pienemmät kuin mahdolliset haitat. Hanoissahan voi olla rajat veden virtaukselle, siinä toki saadaan säästöä.

Mitä eri huuhtelut tekevät?

Arkijärki kertoo, että pieni huuhtelu on pienille, iso isoille wc-asioille.

– Niinhän valmistaja on sen tarkoittanut, kyllä. Yleensä pieni huuhtelu on kaksi litraa ja iso nelisen litraa, Wettenhovi sanoo.

Vanhanmallinen, vuosikymmenten ikäinen pönttö vie vettä tätä enemmän.

Kaikissa malleissa ei ole erikseen erilaisia huuhteluita. Joissakin pöntöissä napin lyhyt painallus tuo pönttöön vähän, pidempi painallus enemmän vettä. Vanhanmallisessa nostettavassa huuhtelimessa toimintaperiaate on sama.

– Jos kahvaa pitää ylhäällä pidempään, tyhjenee kaikki vesi, mitä säiliössä sillä hetkellä on. Kun kahvan laskee, se taas täyttyy.

Lue myös:

Katso myös: Näin törkyinen WC puhdistuu sihisten

1:17 Vessanpesun sihisevään puhdistusaineeseen tarvitset ruokasoodaa ja sitruunahappoa.