Työministeri Marttinen näkee työllisyysluvuissa työttömien määrän kasvusta huolimatta myönteisiä signaaleja.
Työttömien määrä kasvoi edelleen syyskuussa, mutta samaan aikaan myös työllisten määrä kasvoi ja työttömyysaste näytti nitkahtavan niukasti alaspäin.
Tilastokeskuksen mukaan 15–74-vuotiaita työttömiä oli syyskuussa 259 000, mikä oli 32 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömien määrän kasvu hidastui elokuusta, jolloin heitä oli 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Syyskuussa kasvoi myös 15–74-vuotiaiden työllisten määrä. Heitä oli 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Lue myös: Ennuste: Näillä aloilla työtä riittää jatkossakin – nämä ammatit hiipumassa
Työttömien määrän noususta huolimatta trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, liikahtivat varovaisesti parempaan suuntaan. Työttömyysasteen trendiluku laski syyskuussa 9,9 prosenttiin elokuun tasan 10 prosentista.
Samalla 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku koheni syyskuussa 75,8 prosenttiin, kun samainen luku oli elokuussa 75,7 prosenttia.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist näkee syyskuun työllisyysluvut rohkaisevina verrattuna kesäkuukausiin.