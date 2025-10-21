Tilastokeskuksen mukaan 15–74-vuotiaita työttömiä oli syyskuussa 259 000, mikä oli 32 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömien määrän kasvu hidastui elokuusta, jolloin heitä oli 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Työttömyysaste on edelleen kestämättömän korkea, mutta vaikuttaa siltä, ettei tilanne ole aivan niin paha kuin välillä pelättiin. Yksittäinen vahva kuukausi ei silti riitä vielä kääntämään trendiä ratkaisevasti, Appelqvist sanoo sähköpostikommentissaan.

"Positiivisia signaaleja"

– Työttömyys on edelleen liian korkealla tasolla, mutta toisaalta me näemme luvuista nyt myös ensimmäisiä positiivisia signaaleja, sillä työllisten määrä on nyt kääntynyt kasvuun ja näyttää siltä, että työllisten määrän kasvu ulottuu useille sektoreille, Marttinen sanoi STT:lle eduskunnassa.