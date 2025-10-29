Hovioikeuden mukaan turman kannalta ei ollut merkitystä sillä, että toisen auton kuski oli käyttänyt huumeita.
Helsingin hovioikeus kovensi keskiviikkona humalaisen kuskin rangaistusta Porvoon kuolonkolarista, jossa kuoli kaksi ihmistä ja loukkaantui useita.
Turma sattui lokakuussa 2022. Tapahtuma-aikaan 18-vuotiaan miehen ajama auto törmäsi Porvoon keskustassa sijaitsevassa risteyksessä toiseen autoon, jossa olleet kaksi parikymppistä miestä kuolivat.
Tuomittu ja hänen kyydissään olleet ihmiset loukkaantuivat. Miehen kyydissä oli seitsemän matkustajaa, joista kolme oli auton takakontissa. Matkustajista osa oli alaikäisiä.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi miehen kolmen vuoden vankeuteen. Syyttäjä valitti hovioikeuteen ja vaati miehelle vähintään viiden vuoden vankeusrangaistusta.
"Teki useamman päätöksen ajaa"
Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin näytetyksi, että mies oli ajanut päihtyneenä ainakin 145 kilometrin tuntivauhtia alueella, jossa nopeusrajoitus oli 60 kilometriä tunnissa.
Oikeuden mukaan mies ajoi autoa ainakin 1,2 promillen humalassa.
Toisenkaan auton kuljettaja ei ollut selvin päin, vaan hänen verestään löydettiin huumausaineita. Käräjäoikeus piti mahdollisena, että myös se vaikutti törmäykseen ja otti sen lieventävänä seikkana huomioon miehen rangaistuksessa.
Hovioikeus arvioi asiaa toisin ja katsoi, ettei toisen kuljettajan menettely vaikuttanut onnettomuuteen. Se päätyi korottamaan tuomitun rangaistusta.
Hovioikeuden mukaan mies ei piitannut matkustajiensa tai muiden ihmisten turvallisuudesta eikä kyse ollut vain hetkellisestä harkintakyvyn pettämisestä.
– (Tuomittu) on lähtenyt ajamaan autoa törkeän rattijuopumuksen tunnusmerkistön täyttävässä humalatilassa. Edelleen hän on matkalla tapahtuneista pysähdyksistä huolimatta tehnyt kaksi kertaa uudelleen päätöksen lähteä kuljettamaan autoa voimakkaassa humalatilassa, oikeus kirjoitti tuomiossaan.
Hovioikeus tuomitsi Veeti Erkki Olavi Nikusen, 21, neljän vuoden vankeuteen.