Kolmen hengen kuolonkolarin aiheuttaneen tuomio lieveni miehen omien vammojen takia – katso animaatio turmasta

Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi tiistaina 24-vuotiaan miehen yli neljän vuoden vankeusrangaistukseen kolmesta törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kyse on Savonlinnassa kesällä 2022 tapahtuneesta kolarista, jossa kuoli kolme parikymppistä nuorta.

"Kuvastaa suurta piittaamattomuutta"

– (Miehen) sanottu menettely kuvastaa hänessä suurta piittaamattomuutta ja välinpitämättömyyttä matkustajiensa ja muiden tienkäyttäjien hengestä ja terveydestä sekä tietoista ja suurta riskinottoa liikennekäyttäytymisessään. (Miehen) menettely on ollut siten törkeän huolimatonta, tuomiossa sanotaan.

Kiisti olleensa ratin takana

– Vaikka myös sitä vastaan, että (tuomittu) olisi toiminut kuljettajana, on olemassa seikkoja, ei niiden johdosta jää varteenotettavaa epäilystä siitä, että (tuomittu) on toiminut kuljettajana. (Tuomitun) on siten osoitettu kuljettaneen syytteessä tarkoitettua henkilöautoa, tuomiossa sanotaan.