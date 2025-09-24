Jesse Puljujärvi on aloittanut kautensa Sveitsin liigassa pelaavassa Geneve-Servettessä upeasti.
Upeat otteet saivat jatkoa tiistaina, kun Geneve-Servette voitti Ambri-Piottan 5–4. Puljujärvi teki ottelussa tehot 1+2.
Maali oli Puljujärvelle uran ensimmäinen Sveitsissä. Suomalaistähden alku uudessa ympäristössä on muutenkin ollut häikäisevä.
27-vuotias hyökkääjä on tehnyt seitsemässä ensimmäisessä ottelussa komeat 11 (1+10) tehopistettä.
Puljujärvi on Sveitsin liigan pistepörssissä sijalla kolme. Syöttöpörssissä Puljujärvi on koko sarjan ykkönen.