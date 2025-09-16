Sveitsin kiekkoliigassa nähtiin todelliset murskajaiset, kun Lausanne voitti Geneve-Servetten peräti lukemin 11-0. Geneve-Servettessä pelaavat suomalaiset Jesse Puljujärvi, Vili Saarijärvi ja Sakari Manninen. Lausannen paidassa pelaavat Sami Niku ja Ahti Oksanen.

Avauserän jälkeen lukemat olivat maltillisissa 2-0-numeroissa Lausannelle, mutta toisessa erässä alkoi tapahtua. Kotijoukkue Lausanne takoi kuusi maalia ja 5-0-lukemissa Geneve-Servette vaihtoi maalivahtia.

Loppunumerot 11-0 tulivat Puljujärven istuessa jäähyaitiossa. Geneve-Servetten suomalaisista Puljujärvellä ja Mannisella oli plus-miinus-tilastossa lukemat -2 ja Saarijärvellä -4. Lausannesta Oksanen keräsi kolme syöttöpistettä, mutta Niku jäi ilman tehopisteitä.

Lausanne on voittonsa turvin sarjassa toisena ja Geneve-Servette seitsemäntenä.

Katso pääkuvan videolta: Jesse Puljujärvi todisti jäähyboksista Lausannen 11-0-maalia.