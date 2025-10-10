Paluun snookerin kisapöydille lähes kahden kuukauden tauon jälkeen tehnyt Ronnie O'Sullivan etenee Xi'an Grand Prix -kisassa höyryjunan lailla.

Torstaina O'Sullivan voitti Stephen Maguiren erin 5–0 kolmannen kierroksen ottelussa. Kamppailu kesti vain vähän reilun tunnin, ja Maguire sai kasaan vaivaiset 25 pistettä. O'Sullivanin paras pistesarja oli avauserän 134.

– Säälimätön Ronnie, snookerin maailmankiertue totesi sosiaalisen median julkaisussaan.

O'Sullivan on pelannut turnauksessa kolme ottelua. Hän on hävinnyt vain yhden erän, voittanut 15 ja vienyt pisteet yhteislukemin 1398–293.

– Tätä peliä ei voi ottaa itsestäänselvyytenä. Siitä pitää nauttia, kun peli kulkee, ja kun se ei kulje, vaikean jakson läpi pitää vain tarpoa.

– Tällä hetkellä nautin snookerista. Nautin pelaamista, ja toivon, että tämä jatkuu pitkään, O'Sullivan kommentoi TNT Sportsille voittonsa jälkeen.

Vasta kauden kolmannessa turnauksessaan pelaavan O'Sullivanin vire on varoituslaukaus muille. Edellisen kierroksen jälkeen hän totesi "lyövänsä palloa parhaiten sitten vuoden 2012".

– Tuntuu, että lyön palloa niin puhtaasti tällä hetkellä. Harjoituksissa jopa tylsistyn ja mietin, mitä järkeä tässä on, kun lyön palloa niin hyvin, seitsenkertainen maailmanmestari kehaisi itseään.

O'Sullivan kohtaa Jak Jonesin turnauksen neljännesvälierissä perjantaina.