Huippupalkkaa lähihoitajille tarjonnut henkilöstöpalvelu sai hakemusten vyöryn – Tässäkö ratkaisu hoitajapulaan? "Nyt on näyttöä"

Palkka on huomattavasti keskimääräistä lähihoitajan palkkaa korkeampi. Keskimääräinen palkka oli Tilastokeskuksen mukaan 2 627 euroa kuukaudessa vuonna 2020.

Yritys etsi 3–4 lähihoitajaa kotihoidon tehtäviin. Töitä tarjottiin 3–4 kuukaudeksi, jonka jälkeen sopimuksen jatkaminen on neuvoteltavissa.

– Heillä oli niin kova tarve hoitajille, että he olivat valmiita maksamaan tämän pyytämämme summan, Karjalainen sanoo.

Huippupalkka houkutti palaamaan alalle

Karjalaisen mukaan hakemusvyöry näytti, kuinka paljon palkkaus vaikuttaa kiinnostukseen työtä kohtaan. Hoitajapulaa on pohdittu eduskunnassa asti.

– Kun palkkaus on kunnossa, me saamme kyllä niitä hakijoita. Ja toisaalta, jos palkkaus on 500 euroa kuukaudessa parempi, se kannustaa työntekoakin.