Henkilöstöpalvelu tarjosi hoitajille roimaa palkankorotusta – Tehyn mielestä palkkatalkoisiin tulisi lähteä valtion voimin: "Onko kuntien välillä oikeasti sovittu siitä, että palkoilla ei kilpailla?"

Palkka on huomattavasti keskimääräistä lähihoitajan palkkaa korkeampi. Keskimääräinen palkka oli Tilastokeskuksen mukaan 2 627 euroa kuukaudessa vuonna 2020.

– Eihän tämä yllätyksenä ole tullut. Meillä on valtava hoitajapula ympäri Suomen. Tämä ratkaisu on ilahduttanut, että vihdoin on ymmärretty hoitajien arvo ja se myös näkyy palkkauksessa, sanoo Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi MTV Uutiset Liven haastattelussa.