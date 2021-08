Valtiolta vaaditaan rahaa katastrofaalisen hoitajapulan ratkaisemiseen – "Ei ole varaa katsoa, mihin tämä johtaa"

"Hoitajapulaan simppelit konstit"

– Nyt kun hoitajavaje on totta ja pahenee, ei ole vara odotella ja katsoa mihin tämä johtaa. Hoitajapulaan on erittäin simppelit konstit, joista on kerrottu lukuisia kertoja: työnkuva, työmäärä ja palkka. Hoitajapulan korjaaminen on kiinni siitä, mihin yhteiskunnassa ja politiikassa halutaan panostaa, Paavola kommentoi tiedotteessa.