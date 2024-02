Huippumalli piipahti äänestämässä Suomen presidenttiä Los Angelesissa

Yksityiskokki Sirpa antaa äänensä Stubbille

Äänestystä kuvausten keskellä

Suomen ja Iso-Britannian kaksoiskansalainen Cook on nähty maailmalla huippujulkaisuissa sekä muotinäytöksissä. Nyt hän oli Los Angeleissa viettämässä ansaittuja vapaapäiviä kuvausten jälkeen ja kertoi usein jäävänsä kuvauspaikkoihin viettämään aikaa esimerkiksi surfaten.

Cook kertoi äänestäneensä ensimmäisellä kierroksella Li Anderssonia ja nyt toisella kierroksella hänen äänensä sai Pekka Haavisto . Haaviston arvomaailma on lähempänä hänen omaansa kuin vastaehdokkaan.

50 vuotta Yhdysvalloissa asunut Birgitta

Suomenruotsalainen Birgitta Dahl asuu Portlandissa, Oregonissa. Viisikymmentä vuotta Yhdysvalloissa asunut Dahl oli lomalla Los Angelesissa ja kertoi äänestävänsä ehdokasta, joka on kaksikielinen. Hänen ehdokkaallaan on kansainvälistä kokemusta ja hän on edustava persoonallisuus.