Huippukapellimestari Hannu Lintu: "Musiikkimaailma ei ole enää entisensä koronan jälkeen – jos jokin kulttuuri-instituutio romahtaa, niin se ei tule enää takaisin"

– Tässä huomataan eurooppalaisen ja varsinkin suomalaisen ja pohjoismaalaisen julkisen tuen hyödyllisyys. Me olemme pystyneet jatkamaan toimintaamme, päinvastoin kuin ylistetyssä amerikkalaisessa systeemissä toimivat orkesterit. Siellä orkesterit eivät vie yhteiskunnan rahoja, vaan kaikki maksetaan yksityisten ja liikeyritysten varoilla. Se on osoittautunut nyt toimimattomaksi.

Kapellimestarin matkassa

– Sibeliuksen sinfoniat ovat jotakin mitä me todellakin osaamme. Niiden myötä pystymme tarjoamaan hyvillekin orkestereille poikkeuksellisen kokemuksen ja sitä kautta tulemaan tutuiksi niiden kanssa. Minulla on maailmalla paljon läheisiä yhteistyökumppaneita, joihin se suhde on muodostunut ensin Sibeliuksen kautta ja sitten se on siitä laajentunut, Lintu kertoo.