Kapellimestari Hannu Lintu opettaa, miten tahtipuikkoa käytetään: "Ei se oo rööki" – yksi asia saa muusikon veren kiehumaan

Musiikki on aina ollut osa Hannu Linnun elämää, vaikka tunnustetun kapellimestarin kotipaikkakunta Rauma on ennemmin tunnettu jääkiekosta.

Ajatus kapellimestariudesta syntyi jo nuorena

– Tuolla montussa on joku tyyppi, jonka olemassaololla on joku merkitys. Tämä ei tapahdu ilman häntä. Se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun tajusin mitä kapellimestari tekee.

Tahtipuikko on kapellimestarin instrumentti

Kapellimestarina Linnulla ei ole omaa soitinta. Kun muut orkesterin jäsenet ovat soittimillaan fyysisessä yhteydessä äänen lähteeseen, kapellimestari haroo tyhjyyttä. Tästä syystä tahtipuikko on Linnulle tärkeä.

– Olen ajatellut, että tämä on mun soitin, mulla on fyysinen yhteys tähän.

Kaikki kapellimestarit eivät käytä tahtipuikkoja ja osa voi johtaa orkesteria "millä tahansa kukkakepillä". Lintu kertoo, että hänen tahtipuikkonsa on tehnyt käsityönä entinen muusikko, joka elää Yhdysvalloissa Arizonassa.

Tahtipuikko ei ole mikä tahansa kepakko, Lintu sanoo. Vaalea pitkä osa tehdään hiilikuidusta tai puusta ja kädensija on korkkia, jonka sisällä on lyijypaino. Tarkkaan tasapainotettu puikko liikkuu kuin itsekseen ja ikään kuin vie pitelijäänsä.

Vaikka tahtipuikko on Linnulle tärkeä, esine ei ole syypää hänen uravalintaansa.

Elämässä muutakin kuin musiikkia

Hannu Lintu on ehtinyt uransa aikana johtaa useita orkestereita Suomessa ja ulkomailla. Hänet valittiin Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestariksi vuonna 2010. Nyt Lintu on jättämässä toimen. Syksyllä hän aloittaa Kansallisoopperan ylikapellimestarina.

Musiikki on elimellinen osa menestyneen kapellimestarin elämää, mutta arkeen tarvitsee muitakin tärkeitä asioita.

Täytyy olla läheisiä ihmisiä ja koti, joka on ja pysyy työmatkoista huolimatta. Fyysisestä kunnosta on tärkeä pitää huolta, sillä kapellimestarin työ kuormittaa selkää. Työmatkojen vuoksi Lintu on joutunut opettelemaan olemaan paljon yksin. Ajan hän käyttää esimerkiksi lukemiseen.