Päätös: Caster Semenya koki syrjintää – tähtijuoksija voitti oikeustaistelun

Eteläafrikkalainen juoksija Caster Semenya on voittanut oikeustaistelun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (EIT). Oikeuden päätöksen mukaan Semenya on kokenut syrjintää, koska häneltä on evätty lupa kilpailla naisten sarjassa paraatimatkallaan 800 metrin juoksussa.