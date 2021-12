Huiman syksyn SM-liigassa pelannut Topi Niemelä kantaa suurta vastuuta Nuorissa Leijonissa – "Iso pelillinen johtaja"

Niemelä on ollut yksi SM-liigasyksyn iloisimpia valopilkkuja. Upeaa kautta Kärppien takalinjoilla pelaava Niemelä on saalistanut 31 pelaamassaan ottelussa komeat 24 tehopistettä. Vahva kausi on tietyllä tavalla yllättänyt Niemelän itsekin, vaikka hän onkin tiedostanut pystyvänsä takomaan tehoja.