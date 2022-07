Pankin nimissä lähetetään nyt petollisia tekstareita – nämä yksityiskohdat viesteissä paljastavat huijauksen

Tarkista nämä yksityiskohdat

– Jos et ole S-Pankin asiakas, tunnistaa viestin huijaukseksi jo siitä.

– Kyseisissä viestissä on mukana myös linkki, joita painamalla joutuu jollekin sivustolle. Suomalaiset pankit eivät ikinä lähesty ihmisiä linkeillä, Järvinen kertoo.

Linkkiä napauttamalla hakukone Google varoittaa sivuston olevan vaarallinen, mikä on myös asia, joka paljastaa huijauksen.

– Poikkeavaa tässä tapauksessa on se, että linkkien takana olevat tekstit ovat suomen kielen puolesta hyvin tehty. Yleensä huijausviestin tunnistaa tekstien huonosta suomen kielestä, Järvinen jatkaa.

Viesteihin on normaalia paremmasta kielestä huolimatta jäänyt pari kirjoitusvirhettä: S-Pankki on kirjoitettu viesteissä kahdella eri tavalla ja jälkimmäisen linkin mobiili-sana on kirjoitettu väärin mobilii.