"Onko tämä joku kusetus" – Jaakolle tuli outo puhelu: Kummallinen suomenkielinen nauhoite yritti saada sanomaan "kyllä"

"Sopiiko se, kyllä vai ei"

– Minä olen tässä vain tällainen soittelija, on parempi, että edustajamme ottaa yhteyttä. Sopiiko se, kyllä vai ei, hän kuvailee toista.

– Kun se ryhtyi monotonisesti toistamaan samaa asiaa, tajusin, että se on varmaan joku nauhoite. Taitavasti tehty nauhoite kyllä, hän toteaa.

"Onko tämä joku kusetus?"

Epäaidon iloinen soittaja

Englanninkieliset puhelut tuttu ilmiö

Viime vuosien aikana suomalaisille on tullut outoja puheluita ulkomaisista numeroista, joissa on soittajien mukaan yritetty saada henkilö vastaamaan kysymykseen "yes", eli englanniksi kyllä.