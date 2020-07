Suomeen kohdistuu valtava huijauspuheluiden vyöry – teleoperaattoreilla toivoton taistelu: "Huijauksen näkeminen lähes mahdotonta"

Telian turvallisuusasiantuntija Kristian Westerstråhle kertoo, että yrityksessä on huomattu huijauspuheluiden määrän kasvaneen.

– Huijauspuheluita on tietysti tapahtunut koko ajan, mutta määrä on tosiaan ollut kasvussa.

– Me monitoroimme ulkomailta Suomeen tulevaa liikennettä, ja analysoinnin avulla pystymme havaitsemaan ja blokkaamaan huijareita, hän kertoo.

Tänä vuonna Westerstråhle kertoo Telian blokanneen jo yli 2,5 miljoonaa puhelua. Suhteessa puheluiden kokonaismäärään luku on kuitenkin pieni.

– Tilanne on todella hankala. Puhelinverkot ovat globaali kokonaisuus ja puheluiden määrä on valtava, ja riski siitä, että asiattomien puheluiden sijasta estäisimme vahingossa myös asiallisia puheluita, on suuri.