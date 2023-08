Huijarit pelottelivat vanhuksia ja saivat heidät siirtämään rahansa "turvatileille" – saaliiksi lähes 90 000 euroa

Itä-Uudenmaan poliisi on tutkinut kesäkuun alussa tapahtunutta niin kutsutta turvatilipetossarjaa, jossa iäkkäille ihmisille on soitettu ja hätäännystä hyväksikäyttäen erehdytetty uhrit siirtämään varojaan pois omalta tililtä.

Puheluissa näiden tilien on väitetty olevan turvatilejä, missä varat olisivat turvassa viruksilta ja kyberhyökkäyksiltä.

– Tosiasiassa mitään häiriö- tai kiiretilannetta ei ole ollut, vaan kohdetilit ovat olleet rikollisten määräysvallassa ja niiltä varat on siirretty suunnitelmallisesti ja nopeasti eteenpäin toisille tileille, ostettu virtuaalivaluuttoja sekä osa varoista on nostettu käteiseksi, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Springare kertoo tiedotteessa.

Rikoskokonaisuudessa 8 erillistä petosrikosta

Rikoskokonaisuudessa on ollut tukittavana kahdeksan erillistä törkeää petosta, joiden uhrit asuvat eri puolilla Suomea. Rikosvahinkoa tapauksissa on aiheutettu yhteensä 87 700 euroa. Näistä poliisi on onnistunut saamaan takaisin noin 20 000 euroa.