Median moniottelija Jone Nikula, 55, palaa vuosien tauon jälkeen Radio Citylle, radiokanava tiedottaa.

Jone Nikula juontaa Radio Cityn iltapäivälähetystä maanantaista torstaihin ensi maanantaista alkaen.

Kanava on miehelle ennestään hyvin tuttu. Nikula aloitti radiouransa lukioikäisenä Radio Cityn kesätoimittajana, minkä jälkeen hän oli kanavan palveluksessa useita vuosia.

Juontamisen lisäksi Nikula on toiminut myös Radio Cityn metallimusiikkiohjelmien ohjelmapäällikkönä.

Lopetti Radio Rockissa keväällä

Nikula lopetti Radio Rockilla huhtikuun alussa.

Hän kommentoi MTV:n Huomenta Suomessa tuolloin, että hänellä "ei ole ikävä radioon".

– Ei yhtään. Tiimat tulivat täyteen. Mielestäni radion tekeminen on niin pirun hauskaa ja etuoikeutettua. Jos se alkaa tuntumaan työltä, silloin on syytä nostaa kytkintä, Nikula sanoi Huomenta Suomen haastattelussa.

Nyt Nikula toteaa radion olevan taas "maailman mahtavin media".